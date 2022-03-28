ВСУ ведут упорные бои с оккупантами в Изюме 5 28.03.2022, 12:57

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Оккупанты обстреливают украинские города в Харьковской области.

На Харьковщине в течение 27 марта украинские военные по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Под полным контролем украинцев – Малая Рогань, Ольховка, Гусаровка возле Балаклеи. Однако продолжаются упорные бои с оккупантами в Изюме.

Об этом сообщает глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

Российские войска нанесли около 60 артиллерийских и минометных обстрелов. Огонь открывали по районам Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуева и Дергачев.

Зафиксировали около 180 обстрелов противником из реактивных систем залпового огня, в том числе типа "Смерч" (запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы).

По словам местных жителей, оккупанты в Балаклее забирают автомобили у местных жителей, воруют все подряд, пристают к девушкам.

Магазины обворованы, особенно с автозапчастями. У одних владельцев магазина вытащили скутер, на следующий день забрали и второй. Возле кафе в центре стоял неработающий грузовик, так боевики забрали и его, приехав на автобусе "Эталон" (тоже украденный). Говорят, что из ремзавода вывозили станки. Чаще этим занимаются боевики "Л/ДНР".

Население Балаклеи составляет 30 тысяч человек. До июля 2020 город был админцентром крупнейшего в Харьковской области района.

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