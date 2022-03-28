«Азербайджан снова унизил Россию и даже задел Путина» 28.03.2022, 13:11

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Баку резко ответил Кремлю.

Такое мнение выразил Telegram-канал "Несемось".

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что позиции азербайджанских военных в селе Фаррух, входящем в суверенную территорию азербайджанского государства, и в прилегающих к нему горных районах не претерпели изменений. Вооруженные силы Азербайджана продолжают контролировать оперативную ситуацию.

"Азербайджанцы также обвинили русских в еще одной лжи, что якобы именно по вине Азербайджана снова возобновились боевые действия: "Заявление МО России о том, что режим прекращения огня якобы был нарушен Азербайджаном, также не соответствует действительности, и о пострадавших среди азербайджанских военнослужащих не сообщается".

Русским оккупантам снова напомнили, что никакого "ДНР/ЛНР" и "Нагорного Карабаха" не существует, а есть только территория Азербайджана: "Хотим еще раз напомнить, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

При этом Азербайджан упомянул Путина, чем бросил ему открытый вызов. МО Азербайджана заявило, что МО России не уважает Путина, раз позволяет себе лгать. Это я перевожу с дипломатического, а вот цитата: "Этим заявлением Минобороны РФ также пренебрегает декларацией, подписанной президентом РФ, главнокомандующим ВС РФ В.В. Путиным".

Кроме того, Минобороны Азербайджана снова ткнуло русских щенков в топонимику: "Вновь заявляем, что села Фурух в Ходжалинском районе Азербайджана нет. Название упомянутого села ФАРРУХ . Надеемся, что название села будет указано правильно в следующих заявлениях", - отмечают аналитики.

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