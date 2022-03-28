Зеленский: Некоторых из похищенных оккупантами украинских мэров убили 7 28.03.2022, 13:17

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Владимир Зеленский

Некоторых Киев не может найти.

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторых украинских мэров, которые были похищены оккупантами, уже нет в живых.

Об этом президент Украины рассказал в интервью The Еconomist, пишет "Украинская правда".

"Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых мы уже нашли, и они мертвы", — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что некоторых мэров оккупанты заменили.

По словам президента, российская армия использует на оккупированной территории те же методы, которые использовали на Донбассе в 2014 году.

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