Зеленский: Некоторых из похищенных оккупантами украинских мэров убили

Зеленский: Некоторых из похищенных оккупантами украинских мэров убили7
- 28.03.2022, 13:17
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Некоторых Киев не может найти.
Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторых украинских мэров, которые были похищены оккупантами, уже нет в живых.
Об этом президент Украины рассказал в интервью The Еconomist, пишет "Украинская правда".
"Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых мы уже нашли, и они мертвы", — сказал Зеленский.
Зеленский добавил, что некоторых мэров оккупанты заменили.
По словам президента, российская армия использует на оккупированной территории те же методы, которые использовали на Донбассе в 2014 году.