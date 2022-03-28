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На «Нафтане» снизили производственные загрузки из-за потери рынков

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  • 28.03.2022, 13:30
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На «Нафтане» снизили производственные загрузки из-за потери рынков

Это ударило по работникам предприятия.

На «Нафтане» снизили производственные загрузки из-за потери части рынков, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

— В марте для ОАО «Нафтан» закрылись некоторые рынки, утрачены привычные логистические цепочки. В этих условиях нашему нефтехимическому комплексу пришлось временно снизить свои производственные загрузки и начать текущие ремонтные работы раньше запланированного срока. Снижение загрузок предприятия стало причиной временной приостановки некоторых пунктов коллективного договора, — сообщил гендиректор завода.

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