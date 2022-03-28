Карбалевич: Хороших сценариев для Лукашенко нет

Карбалевич: Хороших сценариев для Лукашенко нет5
- 28.03.2022, 13:41
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Война стала тем «черным лебедем», который сильно ломает все тренды.
Политолог Валерий Карбалевич на канале «ПОЗІРК» выразил мнение, что для диктатора сегодня нет положительных сценариев:
— Трудно сказать о каком-то триггере: все, что могло бы подтолкнуть Лукашенко, уже произошло, — говорит политолог. — Но при желании их можно себе придумать…
Хороших сценариев для Лукашенко нет. Та структура, которая была гарантом его власти, сейчас находится в плохом положении: это «Титаник», который несется на скалы. В этой ситуации надо бы было как-то отгребать, чтобы не затянула в эту воронку.
Если в России начнется процесс «депутинизации», состояние белорусского режима еще более ухудшится, добавляет эксперт.
Война стала тем «черным лебедем», который сильно ломает все тренды, все прежние представления о стабильности. Поэтому крайне сложно прогнозировать будущее, этот фактор поменял ситуацию не только в Беларуси, он меняет на наших глазах весь мир.