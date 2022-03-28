закрыть
28 марта 2022, понедельник, 14:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Карбалевич: Хороших сценариев для Лукашенко нет

5
  • 28.03.2022, 13:41
  • 10,054
Карбалевич: Хороших сценариев для Лукашенко нет
ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Война стала тем «черным лебедем», который сильно ломает все тренды.

Политолог Валерий Карбалевич на канале «ПОЗІРК» выразил мнение, что для диктатора сегодня нет положительных сценариев:

— Трудно сказать о каком-то триггере: все, что могло бы подтолкнуть Лукашенко, уже произошло, — говорит политолог. — Но при желании их можно себе придумать…

Хороших сценариев для Лукашенко нет. Та структура, которая была гарантом его власти, сейчас находится в плохом положении: это «Титаник», который несется на скалы. В этой ситуации надо бы было как-то отгребать, чтобы не затянула в эту воронку.

Если в России начнется процесс «депутинизации», состояние белорусского режима еще более ухудшится, добавляет эксперт.

Война стала тем «черным лебедем», который сильно ломает все тренды, все прежние представления о стабильности. Поэтому крайне сложно прогнозировать будущее, этот фактор поменял ситуацию не только в Беларуси, он меняет на наших глазах весь мир.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач