Генштаб Украины поделился оперативной информацией с фронтов войны 1 28.03.2022, 13:47

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В Украине противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей.

В Гомельской области республики Беларусь фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении границы с Украиной.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке по состоянию на 12:00 28 марта.

"Идут 33-и сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают перемещать дополнительные подразделения из состава Тихоокеанского флота и Западного военного округа, а в город Калинковичи в Беларуси свозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".

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