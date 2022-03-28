Генштаб Украины поделился оперативной информацией с фронтов войны

Генштаб Украины поделился оперативной информацией с фронтов войны1
- 28.03.2022, 13:47
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В Украине противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей.
В Гомельской области республики Беларусь фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении границы с Украиной.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке по состоянию на 12:00 28 марта.
"Идут 33-и сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают перемещать дополнительные подразделения из состава Тихоокеанского флота и Западного военного округа, а в город Калинковичи в Беларуси свозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".