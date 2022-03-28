Львовские десантники сбили очередную российскую ракету
- 28.03.2022, 14:08
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Ракета была выпущена по мирным украинцам на Николаевщине.
Вчера, 27 марта, на Николаевщине подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ была сбита очередная российская крылатая ракета, выпущенная по мирным украинцам.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Подразделение ПВО 80-й ОДШБ точно попало и сбило крылатую ракету, которую выпустили россияне против мирного населения Украины.