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Южная Корея ограничила экспорт в Беларусь

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  • 28.03.2022, 14:13
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Южная Корея ограничила экспорт в Беларусь

Ограничения прежде всего касаются полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи объявило, что с 26 марта вводится экспортный контроль в отношении 57 нестратегических товаров и технологий в Россию и Беларусь, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Южнокорейские компании, которые хотят экспортировать товары из списка экспортного контроля в эти страны, должны теперь пройти отдельную процедуру согласования.

Ограничения прежде всего касаются полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.

В конце февраля Южная Корея решила ввести экспортный контроль, заблокировав поставки в Россию стратегических материалов. В начале марта было объявлено, что Корея введет для Беларуси такие же экспортные ограничительные меры, какие ввела в отношении России.

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