Южная Корея ограничила экспорт в Беларусь

Южная Корея ограничила экспорт в Беларусь2
- 28.03.2022, 14:13
- 1,810
Ограничения прежде всего касаются полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.
Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи объявило, что с 26 марта вводится экспортный контроль в отношении 57 нестратегических товаров и технологий в Россию и Беларусь, пишет сайт «Белорусы и рынок».
Южнокорейские компании, которые хотят экспортировать товары из списка экспортного контроля в эти страны, должны теперь пройти отдельную процедуру согласования.
Ограничения прежде всего касаются полупроводников, чипов, микросхем и компьютеров.
В конце февраля Южная Корея решила ввести экспортный контроль, заблокировав поставки в Россию стратегических материалов. В начале марта было объявлено, что Корея введет для Беларуси такие же экспортные ограничительные меры, какие ввела в отношении России.