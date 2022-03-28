Как выглядит освобожденное от российских военных село Лукьяновка 28.03.2022, 14:24

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Потери оккупантов составили около 40 человек.

ВСУ освободили село Лукьяновка в Киевской области. По словам заместителя главы Кировоградского облсовета, потери оккупантов составили около 40 человек, пишет unian.net.

Обезврежено несколько единиц бронетехники РФ, по меньшей мере, три танка были захвачены украинскими бойцами как трофеи.

Захватчики отступили, однако продолжают обстреливать населенный пункт, разрушая дома местных жителей.

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