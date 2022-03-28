Сотрудников ОАО «Витебские ковры» отправили на свой счет на две недели 28.03.2022, 14:38

Все больше белорусов остается без заработка.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» сообщает , что сотрудников ОАО «Витебские ковры» отправили на свой счет на две недели.

За 2021 год чистая прибыль общества составила всего 400 тыс BYN. Из доведенных целевых показателей по итогам 2021 года не выполнены:

- запасы готовой продукции на 01.01.2022 г. в % к среднемесячному объему производства составили 186,2 % при задании 120,0%;

- рентабельность продаж (+2,5%) при задании (+6,0%);

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