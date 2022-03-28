«Сейчас Путину вырывают зубы» 16 28.03.2022, 14:47

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Санкции, которые были введены против России после 24 февраля, уже не декоративные.

Санкции, которые мировая общественность ввела против России после 24 февраля, лишили Москву возможность одержать победу в Украине. Поражение неминуемо.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" рассказала известная российская журналист, писатель и оппозиционер Юлия Латынина.

"Санкции носят даже в нынешнем виде абсолютно сокрушительный характер. Как и бомбежка Мариуполя, они носят ковровый характер, они не разбирают (кто виноват, а кто нет - ред.). Часть этих санкций контрпродуктивны, в частности, смешно запрещать россиянам использовать Mastercard и VISA вне России… Сейчас деньги покидают Россию. И облегчить деньгам покидание России - это мера, которая способствовала бы падению режима. Скорее всего, Путин предотвратил бы это сам. Но зачем же самим себе стрелять в ногу и помогать деньгам оставаться в путинской России? Но это мелочь!” - рассказала Латынина.

Она уточнила, что из-за введенных санкций Россия уже не сможет в ближайшем будущем продолжать агрессивную внешнюю политику.

"Эти санкции, бесспорно, не дадут России выиграть в Украине, уже сейчас в нынешнем виде они приведут к тому, что у Путина будут вырваны зубы и он не сможет проявить агрессию в отношении других государств. Как минимум, он завязнет в Украине", - рассказала Латынина.

Она отметила, что санкциями США и Европа могли бы полностью сокрушить режим Владимира Путина. Однако пока они избрали путь изоляции режима, что не очень хорошо для Украины, так как ей приходится ценой тысяч жизней сдерживать агрессора.

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