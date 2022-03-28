Украинская разведка: Россия скрыто проводит мобилизацию преступников для войны 20 28.03.2022, 15:08

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Им обещают амнистию.

Россия отправляет преступников, осужденных за тяжкие преступлениям, воевать в Украину. Так же по сообщениям ГУР скрытая мобилизация в ряды армии оккупанта начнется 1 апреля.

Об этом сообщает ГУР Украины.

Главное управление разведки Украины сообщает что Россия начнет проводить скрытую мобилизацию для войны в Украине уже с 1 апреля.

"С первого апреля на всей территории РФ начнется мобилизация по программе "БАРС-2021" (Боевой Армейский Резерв Страны). Чтобы скрыть мероприятия по массовой мобилизации, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Это станет прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы.", - говорится в сообщении ГУР.

Эти резервисты будут направляться в Украину для пополнения подразделений оккупационных войск.

Так же разведка сообщила, что Россия отправляет в Украину преступников, осужденных по тяжким статьям, в обмен на полную амнистию по возвращению.

"В частности, около 100 преступников, содержащихся в колонии "Чернокозово" (Чеченская республика), уже готовятся к отправке в Украину. Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Осужденным, получившим сроки по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются.", - заявили в ГУР.

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