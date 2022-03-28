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«Новая газета» приостанавливает свою работу

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  • 28.03.2022, 15:17
  • 7,692
«Новая газета» приостанавливает свою работу

Издание получило второе предупреждение от Роскомнадзора.

Российская «Новая газета» приостановила выпуск после того, как получила второе предупреждение от Роскомнадзора. Издание прекращает работу до конца войны России в Украине:

— Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора.

После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге, — говорится в заявлении издания.

Издание показывало россиянам правду о войне в Украине, в редакцию обращались матери солдат, которых незаконно отправили воевать.

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