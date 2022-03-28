«Новая газета» приостанавливает свою работу

«Новая газета» приостанавливает свою работу7
- 28.03.2022, 15:17
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Издание получило второе предупреждение от Роскомнадзора.
Российская «Новая газета» приостановила выпуск после того, как получила второе предупреждение от Роскомнадзора. Издание прекращает работу до конца войны России в Украине:
— Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора.
После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге, — говорится в заявлении издания.
Издание показывало россиянам правду о войне в Украине, в редакцию обращались матери солдат, которых незаконно отправили воевать.