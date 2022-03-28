На Сумщине российские военные отказываются воевать

На Сумщине российские военные отказываются воевать13
- 28.03.2022, 15:24
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Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов в Украине крайне низкое.
Военнослужащие 15-го мотострелкового полка РФ, воевавшие против Украины на Сумщине, отказываются от участия в боевых действиях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что на Сумщине враг не проводил активных боевых действий. В то же время продолжалась перегруппировка войск и вывод их на территорию РФ для восстановления боеспособности после полученных потерь.
Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов крайне низкое, отмечают военные.
"Военнослужащие 15-го мотострелкового полка отказываются от участия в войне", - говорится в сообщении.