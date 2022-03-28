Рост цен — до 60% 1 28.03.2022, 15:39

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Как за месяц изменилась стоимость автомобильных шин.

В Беларуси за последний месяц заметно подорожали многие товары. Среди них значатся в том числе автомобильные. Мы уже писали, как существенно подросли цены на автомобильные расходники, причем их стоимость меняется буквально на глазах. Сегодня посмотрели журналисты zerkalo.io посмотрели, как за последний месяц изменились ценники на автомобильные шины.

Подорожание больше касается шин производства ЕС, Турции, Китая, ценник на отдельные модели подскочил до 60%. Стоимость российских и белорусских марок «резины» взлетает не так стремительно — в пределах 20%. Впрочем, есть и хороший момент: даже сегодня некоторые продавцы готовы продавать колеса в рассрочку, а отдельные торговцы предлагают скидки.

В тексте указаны минимальные цены на автомобильные расходники в каталоге Onliner, которые есть на сегодня, а также месячной давности.

Летние шины Kormoran UHP 225/55 R17, произведенные в Сербии, сейчас продаются за 295 рублей 31 копейку. В конце февраля ценник был на уровне 195 рублей 80 копеек. Рост — около 51%.

При этом 10 марта минимальная стоимость и вовсе подскакивала до 314 рублей 55 копеек.

Continental EcoContact 6225/45 R17, изготовленные в Румынии, продаются за 377 рублей 94 копейки, но это не самая высокая цена — в середине марта эти колеса стоили 490 рублей 66 копеек.

Месяц назад их цена была 239 рублей 25 копеек. Скачок в стоимости — почти 58%.

Цены на шины для микроавтобусов и легкогрузовых автомобилей Landsail LSV88 185/75 R16, сделанные в Китае, подросли за последний месяц почти на 48%: 27 февраля они стоили 185 рублей, а сегодня — 273 рубля.

При этом в середине марта минимальная цена подскочила до рекордных для этой модели стоимости в 448 рублей 12 копеек.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/60 R18 для внедорожников (производство Германии), которые продавали в конце февраля минимум за 386 рублей 86 копеек, сегодня стоят 588 рублей 22 копейки. Подорожание — 52%.

В середине марта стоимость поднималась почти почти до 635 рублей.

Произведенные в России шины Nokian Hakka Green 3205/55 R16 можно купить за 206 рублей 69 копеек. За последний месяц они подорожали почти на 35%, раньше минимальная цена была 153 рубля 51 копейка.

Автомобильные шины от «Белшина» Artmotion Бел-261 в конце февраля стоили 88,5 рубля, а сегодня — с 12 марта и по сегодня — 108 рублей. Рост — 21%.

Какие мировые производители шин заявили о приостановке работы в России

В Беларуси еще можно купить шины известных мировых брендов, производство которых были запущены в России. Однако сейчас неизвестно, что будет в дальнейшем, так как некоторые компании-производители заявили, что уходят с российского рынка.

По сообщениям аналитического агентства «Автостат», японская компания Yokohama Rubber Company заявила о постепенной остановке производства на своем российском дочернем предприятии по производству легковых шин «Йокохама РПЗ» в Липецкой области в связи с текущей ситуацией и трудностями с закупкой сырья.

Итальянская компания Pirelli также сообщила, что приостановила инвестиции в Россию из-за войны в Украине. Деятельность заводов в РФ будет постепенно ограничиваться тем, что необходимо для гарантированного финансирования зарплаты и соцуслуг для сотрудников.

Финская компания Nokian Tyres заявила, что больше не будет инвестировать в российское производство и принимать российские заказы на грузовые шины. Но их завод, расположенный в Всеволожске Ленинградской области, продолжает работу.

Michelin приостанавливает свою производственную деятельность в России, а также экспорт, а Continental — производство на заводе в Калуге, а также импорт и экспорт продукции в Россию и из нее.

Компания Bridgestone также поставила на паузу производство и поставки шин в Россию, а также будущие инвестиции до дальнейшего уведомления.

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