Почему россияне еще могут сами сжечь Кремль 6 Алексей Копытько

28.03.2022, 15:44

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У врага стало меньше маневра.

Сюжетные линии, которые определят ход событий.

1. Отношения с Западом. Наши переговорщики продолжают работу, которую ведут уже давно: побудить ключевые страны и блоки к действию не постфактум, а на упреждение. Россия все эти годы кошмарила превосходящий по всем параметрам Запад за счет быстрой проекции силы. Сейчас мы не уступаем в скорости, часто - опережаем. Партнеры – нет.

В краткосрочной перспективе платит Украина. Кровью, разрушениями, загрязнением нашей земли. Речь не только о том, чтобы выпросить еще немножко железа. А о смене подхода: действовать быстро и на упреждение.

Пока все очень непросто и значительно медленнее, чем хотелось бы. Также переговорщики борются не только за будущее, но и за спасение наших граждан прямо сейчас. Если удастся перевести помощь из режима "догонять" в режим "упреждать", Россия закончит дергаться значительно раньше.

2. Оборона. Это уже не сражение армий и политических элит. Это сражение воли народов и ресурсов государств. Если грубо и без иллюзий: все зависит от того, что быстрее закончится – способные идти в бой орки у России или средства поражения у нас.

Качественных орков у России становится меньше, но биомассы еще полно. Как и железа. Мы теряем самолеты. И, в отличие от танков, их не захватываем. Поэтому авиация – просьба/предложение продать №1. Боеспособных танков (которые сразу готовы стать в оборону, без ремонта) все равно поступает меньше, чем выбывает. Мы теряем артиллерию и расходуем боеприпасы. Россия уничтожает наши средства ПВО. Мы несем потери личного состава, хоть и в разы меньшие, чем оккупанты.

Запас нашей прочности уменьшается (любая другая страна в мире, за исключением 2-3, уже скончалась бы или сдалась). Время – один из ключевых ресурсов.

Делается просто титаническая работа, чтобы настроить опережающее пополнение этого запаса. Перевозятся и разворачиваются производства. Выискивается и покупается все, что может быстро пополнить ресурс. Идет активная работа с партнерами. Сейчас основной фактор нашего успеха – воля. Во всех ее проявлениях. Близкое к тотальному единство общества (за исключением отдельных девиантов) и стойкость сил обороны. Население не паникует, армия бьется.

Нас могут одолеть только в том случае, если мы критически ослабеем от потери крови. Там, где наша воля против их воли при сопоставимых ресурсах – мы передавливаем, это видно. Сохранение единства – это сейчас буквально вопрос нашего выживания. Враг ломается о нашу волю, замедляется. Это дает нам время.

3. Оборона (боевые действия). Защитники Мариуполя выиграли время всем. Всей стране. Защитники Чернигова, силы обороны на Сумщине не позволили ударить в сердце – Киев.

Защитники Харькова уничтожили возможность какого-то подобия символического успеха для России (не забывайте, именно Харьков рассматривался как столица оккупированных территорий; до границы – 30-40 км; у орков кратчайшее плечо пополнения ресурсов, их полчища; то, что Город выстоял – это фантастическая победа).

Враг поджимает растянутые коммуникации, окапывается, кое-где отходит, как раньше отходили мы. Поэтому сейчас все чаще мы будем слышать о наших контратаках и освобождении населенных пунктов. Это еще не перелом. Враг сжимает пружину и переносит силы на Донбасс, продолжая сковывать наши ресурсы и терроризировать мирных жителей.

Ключевое – кто и как среагирует на плохие новости. Точно будут плохие новости для нас. При этом мы каждый день создаем нарастающий поток плохих новостей для России. Например, сегодня Минобороны РФ просто визжало, что никакой мобилизации у них не будет, а массовый обзвон граждан – это провокация украинских спецслужб. Они чувствуют, что могут сломаться. Поэтому нельзя сломаться нам.

Если приводить аналогии, ситуация выглядит примерно так.

Россия "играла на своем поле". Ожидалось, что она разорвет нас на классе, унизит и отпразднует очередной триумф, с которым все будут вынуждены смириться. По факту сейчас очень кровавая ничья. Зрители в шоке. Букмекеры в ужасе. Мы забили голы на чужом поле и "удалили" сильнейших игроков противника. Ценой немалых потерь с нашей стороны.

Для России – это явное поражение. Для нас – это очень достойный результат, в который мало кто верил. Но на волне энтузиазма общество не воспринимает его как победу. Победой теперь будет считаться нечто между освобождением Крыма и сожжением Кремля. Это опасно. Потому что у врага стало меньше маневра, но он уже не допустит многих ошибок, станет меньше бездумного нахрапа.

Очень важно не потерять концентрацию. Тогда действительно есть шанс, что они сломаются, отползут и сами сожгут свой Кремль.

Для оптимизма у нас есть основания. Для эйфории – нет. Для паники – тоже нет. Надежда не только не умирает, а достаточно бодро себя чувствует.

Алексей Копытько, "Главред"

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