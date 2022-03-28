Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата2
- 28.03.2022, 15:54
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Они должны покинуть страну в течение пяти дней.
Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата за нарушение дипломатических норм. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
Российскому послу сообщили, что эти пять человек выполняли действия, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях, говорится в сообщении министерства. Они должны покинуть страну в течение пяти дней, добавили в ведомстве.
Северная Македония ранее поддержала международные санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.