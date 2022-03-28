закрыть
28 марта 2022, понедельник, 18:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Священника, задержанного в Могилеве за наклейку «Украина, прости», оштрафовали

5
  • 28.03.2022, 16:14
  • 5,046
Священника, задержанного в Могилеве за наклейку «Украина, прости», оштрафовали
Василь Егоров

Василя Егорова задержали 25 марта.

В Могилеве в понедельник прошел суд над греко-католическим священником Василем Егоровым, ему дали крупный штраф, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Егорова задержали 25 марта в Могилеве за наклейку «Украина, прости» на машине. С пятницы по понедельник он находился в изоляторе.

По итогам суда его оштрафовали на 50 базовых величин, то есть на 1600 рублей (около $ 490).

Василь Егоров — настоятель прихода Божьей Матери Белыничской. Он учился в Ивано-Франковске и там был рукоположен в сан. Является многодетным отцом и активно выступает в защиту христианских ценностей.

Напомним, буквально за неделю до задержания священника Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS соврал, что он против того, чтобы людей в Беларуси наказывали за выражение антивоенной позиции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач