Священника, задержанного в Могилеве за наклейку «Украина, прости», оштрафовали 5 28.03.2022, 16:14

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Василь Егоров

Василя Егорова задержали 25 марта.

В Могилеве в понедельник прошел суд над греко-католическим священником Василем Егоровым, ему дали крупный штраф, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Егорова задержали 25 марта в Могилеве за наклейку «Украина, прости» на машине. С пятницы по понедельник он находился в изоляторе.

По итогам суда его оштрафовали на 50 базовых величин, то есть на 1600 рублей (около $ 490).

Василь Егоров — настоятель прихода Божьей Матери Белыничской. Он учился в Ивано-Франковске и там был рукоположен в сан. Является многодетным отцом и активно выступает в защиту христианских ценностей.

Напомним, буквально за неделю до задержания священника Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS соврал, что он против того, чтобы людей в Беларуси наказывали за выражение антивоенной позиции.

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