Известный украинский поэт Сергей Жадан попал под обстрел 1 28.03.2022, 16:15

2,686

Сергей Жадан

Поэт сообщил, что с ним все в порядке.

Украинский поэт Сергей Жадан, который сейчас занимается волонтерством и помогает ВСУ, попал под обстрел со стороны российских оккупантов.

"Немного попали под обстрел. Все живы, все здоровы. Четыре прихода, ракеты, скорее всего. Мужики идут по улице, лениво попивая пивко (где только взяли?), даже не оглядываются на взрывы, хотя упало совсем рядом. Берегите себя, дорогие братья и сестры", - написал он на своей странице в Facebook.

Чем известен Сергей Жадан

Сергей Жадан - не только автор многих поэтических сборников, но и музыкант. Он участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".

Литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».