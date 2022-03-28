Минский метрополитен покрасил поручни в одних вагонах в красный цвет, в других — в синий 21 28.03.2022, 16:30

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Зачем?

Минский метрополитен объяснил, почему в одних вагонах метро поручни покрасили в красный цвет, а в других — в синий.

В пресс-службе предприятия выбор цвета объяснили удобством для пассажиров.

«На поручни вагонов наносится новый износоустойчивый состав: покрытие синего цвета — для поездов Московской линии, а красного — для составов Автозаводской», — сообщили в метрополитене.

На предприятии считают, что с такими цветами поручней минчанам и гостям столицы будет проще ориентироваться, на какой линии они находятся. До этого поручни в вагонах были хромированными.

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