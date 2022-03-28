закрыть
28 марта 2022, понедельник, 18:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пророссийская партия ОПЗЖ прекращает деятельность

8
  • 28.03.2022, 16:40
  • 7,498
Пророссийская партия ОПЗЖ прекращает деятельность

Опубликовано заявление.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о прекращении деятельности.

Соответствующее заявление сопредседателя партии Вадима Рабиновича опубликовано на сайте политической силы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено! Война меняет все! Мир до 24 февраля и после – это два разных мира!" – говорится в заявлении.

Рабинович утверждает, что сейчас пора забыть о рейтингах и партийных интересах, прекратить споры и заботиться только о приближении мира.

Сам он, по словам Рабиновича, находится в Израиле.

"Я улетел 3 февраля по официальному приглашению парламента Израиля на встречу с парламентариями. Весь ход моего визита и встречи – все отражалось в соцсетях. После болезни и прошедшей операции не полностью трудоспособен", - сообщил он.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Решение СНБО касается таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников
Через несколько месяцев Путин сдохнет
Через несколько месяцев Путин сдохнет Владимир Бородач