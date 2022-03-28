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В Борисовском районе на одного безработного приходится десять лукашенковских чиновников

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  • 28.03.2022, 17:03
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В Борисовском районе на одного безработного приходится десять лукашенковских чиновников

Фотофакт.

В Борисовском районе на одного безработного приходится около 10 «прикорытников» и один портрет агрофюрера, пишет «Беларусь за МКАДом.

В Лошницком сельсовете прошла комиссия по трудоустройству. После деятельности «крепких хозяйственников» в Лошница был ликвидирован свинокомплекс, поэтому работы в районе нет. Безработным предлагают работу в Борисове, либо подождать, когда потребуются рабочие руки при демонтаже старых зданий свинокомплекса.

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