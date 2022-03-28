В Борисовском районе на одного безработного приходится десять лукашенковских чиновников

В Борисовском районе на одного безработного приходится десять лукашенковских чиновников9
- 28.03.2022, 17:03
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Фотофакт.
В Борисовском районе на одного безработного приходится около 10 «прикорытников» и один портрет агрофюрера, пишет «Беларусь за МКАДом.
В Лошницком сельсовете прошла комиссия по трудоустройству. После деятельности «крепких хозяйственников» в Лошница был ликвидирован свинокомплекс, поэтому работы в районе нет. Безработным предлагают работу в Борисове, либо подождать, когда потребуются рабочие руки при демонтаже старых зданий свинокомплекса.