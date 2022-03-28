«Еще полгода и... России не будет»12
- 28.03.2022, 17:05
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В РФ признают плачевность ситуации из-за войны.
Родственники российских оккупантов признают плачевность ситуации в РФ.
Об этом свидетельствует еще один перехваченный СБУ телефонный разговор одного из захватчиков.
"Еще полгода такой войны, и ты не сможешь вернуться в Россию – ее, видимо, не будет... стране, в принципе, ж*па, полная", – слышится на записи.
"В ходе очередного разговора, который удалось перехватить СБУ, родители молодого оккупанта хоть и неохотно, но признают плачевность ситуации в РФ. Они размышляют над мобилизацией в России, над абсурдностью требований Кремля отдать Крым и Донбасс. Отец говорит: "Нас, как в Афганистане, втянули в свое время в войну. Не надо было туда лезть", – говорится в сообщении Службы безопасности.
Также отмечается, что россияне все равно "инфицированы" пропагандой и верят, что вторжение в Украину организовали американцы.