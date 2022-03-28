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Знаменитый харьковский кот Степан собрал $10 тысяч для помощи своим собратьям в Украине

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  • 28.03.2022, 17:21
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Знаменитый харьковский кот Степан собрал $10 тысяч для помощи своим собратьям в Украине

Кот стал волонтером.

Звезда TikTok и Instagram кот Степан из Харькова, которому недавно удалось убежать от войны во Францию, стал волонтером и за несколько дней собрал 10 000 долларов в помощь животным в Украине.

Информация о начале сбора средств была опубликована в аккаунте Степана 23 марта.

«В свете шокирующей войны против Украины я не могу оставаться в стороне. Я хочу помочь моим друзьям, которые тоже оказались жертвами войны и не могут позаботиться о себе. Я начинаю сбор пожертвований для украинских организаций, защищающих животных», — «заявил» кот и предложил сбрасывать деньги ему на PayPal.

Идея оказалась успешной. Уже в понедельник на странице кота объявили о сборе первой крупной суммы — 10 035 долларов. Деньги будут перечислены пяти украинским организациям и направлены на помощь животным.

Напомним, кот Степан имеет более миллиона подписчиков в TikTok и Instagram. Изначально он прославился благодаря видеороликам в TikTok, где под старые мировые хиты печально смотрит на алкогольные напитки. После начала войны Степан с хозяйкой оказались в Харькове под постоянными обстрелами. Только спустя пару недель им удалось эвакуироваться. Сейчас Степан находится во Франции.

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