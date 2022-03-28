Carlsberg полностью уйдет с российского рынка 5 28.03.2022, 17:31

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Вслед за Heineken.

Концерн Carlsberg полностью уходит с российского рынка. Дополнено.

Датский концерн Carlsberg полностью уходит с российского рынка, где ему принадлежит пивоваренная компания Балтика, передает Интерфакс.

«Мы приняли сложное и безотлагательное решение добиваться полного выхода из нашего бизнеса в России, что, как мы думаем, является правильным в нынешних условиях», — заявили в компании.

До завершения сделки компания будет поддерживать ограниченный уровень операций, о котором было объявлено ранее, чтобы поддержать сотрудников и их семьи. После — Carlsberg не будет представлен в РФ.

Также компания не будет учитывать показатели российского бизнеса в выручке и прибыли группы.

Российский бизнес будет рассматриваться как актив, предназначенный для продажи. Компания также предупредила, что отразит существенные неденежные списания из-за переоценки российского бизнеса.

В прошлом году выручка российского бизнеса Carlsberg составила 6,5 млрд датских крон (около $960 млн).

Как говорится в сообщении дочерней компании концерна Балтика, компания продолжит свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме на период поиска нового владельца и до момента завершения сделки с ним.

Ранее о выходе с российского рынка заявил другой крупный пивной бренд — Heineken.

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