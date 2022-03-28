Терминалы Starlink обеспечили связью объекты критической инфраструктуры Украины
- 28.03.2022, 17:50
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SpaceX отправила в Украину тысячи спутниковых интернет-комплектов Starlink.
Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь 28 марта сообщил, что с помощью спутниковых интернет-комплектов Starlink Украина смогла обеспечить связью объекты критической инфраструктуры и улучшить коммуникации в местах, где возникали проблемы с интернетом. Об этом в Telegram написала пресс-служба Госспецсвязи.
"Использование новейших спутниковых технологий это следующий шаг в развитии. И даже несмотря на заявления, что систему Starlink постоянно атакуют российские хакеры, связь остается стабильной и позволяет обеспечивать коммуникации между различными подразделениями и органами государственной власти", – отметил Щиголь.
Он поблагодарил главу Минцифры Михаила Федорова и основателя компании SpaceX Илона Маска за эту инициативу.