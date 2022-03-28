Какие банки и под какие проценты выдают кредиты на жилье в Беларуси 28.03.2022, 18:04

Сколько придется переплатить.

Банки заметно сократили кредитование населения, особенно пострадали займы на строительство и покупку жилья. При этом процентные ставки по оставшимся вариантам «кусаются». Отдельные финучреждения приостановили даже выдачу кредитов на улучшение жилищных условий с господдержкой. Zerkalo.io посмотрел, какие сейчас остались варианты, как обзавестись собственными квадратными метрами с помощью банков.

Какие варианты предлагает самый крупный банк страны (спойлер: ставки «кусаются»)

В «Беларусбанке» сейчас можно подать заявку на кредит «Ипотека Экспресс» — на приобретение жилого помещения. Процентная ставка — 23% годовых (привязана к ставке рефинансирования), срок кредитования — до 20 лет. Банк может выделить до 100% от стоимости жилья, но в каждом конкретном случае сумма зависит от платежеспособности клиента. При этом банк выдает займ под залог этого жилья.

При зарплате в 1340 рублей (такая средняя «получка» была в Беларуси в феврале после уплаты налогов) банк может выдать кредит в 40,2 тысячи рублей (при условии, что нет выплат по другим займам, а также по алиментам, исполнительным листам). За 20 лет нужно будет вернуть банку в общей сложности почти 92,4 тысячи рублей. Ежемесячный платеж будет на уровне 938 рублей (по основному долгу — 168 рублей, по процентам — 770 рублей).

«Беларусбанк» предлагает также кредит на покупку или строительство жилья по системе строительных сбережений. Этот вариант предполагает, что сначала клиент сначала откроет специальный вклад, а потом банк прокредитует до 75% от стоимости недвижимости.

Также банк предлагает партнерский кредит «Время строить» совместно с застройщиками «Витебский ДСК» и «Могилевский ДСК». Процентная ставка — 23% годовых (ставка рефинансирования + 11 процентных пунктов). Банк готов выдать до 90% стоимости жилья, но в пределах платежеспособности клиента. Кредит можно получить на срок до 20 лет.

При этом «Беларусбанк» сейчас не принимает заявки на кредиты на строительство или реконструкцию жилья, а также на покупку уже готового жилья, в том числе индивидуальных жилых домов. При этом поданные ранее заявки на выдачу займа банк обслуживает.

Какие варианты у других банков (их немного)

«Приорбанк» перестал выдавать кредиты на недвижимость на общих условиях. Банк предлагает только займы на строительство недвижимости с адресным субсидированием, которое предусмотрено указом № 240.

«Белорусский народный банк» предлагает кредиты на недвижимость под партнерские программы с конкретными застройщиками. Один из вариантов — с застройщиком «Инфореалт». Ставки — до 12,99%, срок кредитования — до 36 месяцев.

«Белинвестбанк» выдает займы на новостройки от конкретных застройщиков. К примеру, в Минске — «Мапид», «УКС Запад», «Главное управление капитального строительства» управделами президента, «Управление капитального строительства Минского района». Стандартная процентная ставка — 24%. Банк может выдать до 90% от стоимости жилья, но учитывается платежеспособность клиента. Кредит возможно оформить на срок до 20 лет.

Также «Белинвестбанк» предлагает кредиты на строительство и покупку жилья у застройщиков, в которых доля государства составляет 50% и больше. Условия похожие, как и по займам на новостройки от конкретных застройщиков.

В «Белагропромбанке» кредит на недвижимость могут взять нуждающиеся в улучшении жилищных условий (речь про строительство с привлечением госсубсидий).

«Банк БелВЭБ» с 25 февраля приостановил прием документов от физлиц на получение кредитов на недвижимость. Причем банк не выдает займы в том числе по 240-му указу. «О возобновлении кредитования будет сообщено дополнительно», — уточняют в «Банке БелВЭБ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».