ВСУ уничтожили российский самолет Харьковской области
- 28.03.2022, 18:12
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Также был уничтожен российский беспилотник.
Сегодня, 28 марта в Харьковской области украинские военные уничтожили очередной самолет оккупационных войск. Также был уничтожен российский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Восток".
"На Харьковщине традиционно горячо. Утром рашисты под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет Воздушных Сил уничтожил очередной вражеский самолет", - говорится в сообщении.