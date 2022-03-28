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ВСУ уничтожили российский самолет Харьковской области

  • 28.03.2022, 18:12
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ВСУ уничтожили российский самолет Харьковской области

Также был уничтожен российский беспилотник.

Сегодня, 28 марта в Харьковской области украинские военные уничтожили очередной самолет оккупационных войск. Также был уничтожен российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Восток".

"На Харьковщине традиционно горячо. Утром рашисты под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет Воздушных Сил уничтожил очередной вражеский самолет", - говорится в сообщении.

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