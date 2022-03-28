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Белорусские сигареты вылавливают из Двины в Латвии

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  • 28.03.2022, 18:39
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Белорусские сигареты вылавливают из Двины в Латвии

Фотофакт.

25 марта латвийские пограничники заметили в Двине недалеко от белорусской границы плот. Когда его вытащили на берег, выяснилось, что плот состоит из пачек белорусских сигарет, упакованных в пленку. Всего было изъято 28 800 сигарет NZ Gold.

Такие же плавсредства выловили из Двины днем ранее, в 24 марта. В тот раз пограничники изъяли 15 тысяч сигарет Fest с белорусскими акцизными марками, сообщает пограничная служба Латвии.


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