Белорусские сигареты вылавливают из Двины в Латвии 7 28.03.2022, 18:39

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Фотофакт.

25 марта латвийские пограничники заметили в Двине недалеко от белорусской границы плот. Когда его вытащили на берег, выяснилось, что плот состоит из пачек белорусских сигарет, упакованных в пленку. Всего было изъято 28 800 сигарет NZ Gold.

Такие же плавсредства выловили из Двины днем ранее, в 24 марта. В тот раз пограничники изъяли 15 тысяч сигарет Fest с белорусскими акцизными марками, сообщает пограничная служба Латвии.