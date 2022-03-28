Азербайджан готов обеспечить Украину топливом 9 28.03.2022, 19:09

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Об этом сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с президентом Азербайджана. Обсуждались обстрелы мирного населения и необходимость зеленых коридоров.

Об этом сообщает Twitter Владимира Зеленского.

В своем аккаунте в Twitter президент Украины рассказал о переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Зеленского обсуждалась необходимость гуманитарных коридоров и новые обстрелы мирного населения. Так же Президент поблагодарил Алиева за гуманитарную помощь и за готовность предоставить топливо для посевной.

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