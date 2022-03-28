Украина открывает экспорт электроэнергии в Польшу 10 28.03.2022, 19:16

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Поможет Европе заменить российский газ.

Укрэнерго возобновляет суточные аукционы по распределению межгосударственных сечений для экспорта электроэнергии в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый аукцион после объединения энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E пройдет 28 марта с поставкой электроэнергии на 30 марта, фактической датой начала экспорта. Объем сечения, выставленный на аукцион, – 210 МВт ежечасно.

Начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны. Всего пропускная способность между Украиной и ENTSO-E составляет до 2 000 МВт и будет иметь прямой экономический эффект для страны в несколько миллиардов долларов в год.

"Украинская энергетика получит дополнительные средства для поддержания своей работы в тяжелые времена, а наши европейские партнеры – ресурс для частичного замещения российского газа", – прокомментировал глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

До этого времени между украинской и европейской энергосистемами, работающими синхронно, не было коммерческих обменов. Такое условие было предусмотрено Соглашением между Укрэнерго и ENTSO-E на время пробного периода синхронной работы.

Восстановление экспортно-импортных операций – одна из главных задач Укрэнерго в рамках дальнейшей интеграции с ENTSO-E, уточнил Кудрицкий.

Укрэнерго перестала распределять доступ межгосударственных сечений для импорта/экспорта электроэнергии 24 февраля 2022 года в связи с началом испытаний энергосистемы в изолированном режиме.

С началом военной агрессии со стороны РФ Украина приняла решение не возобновлять синхронную работу с энергосистемами России и Беларуси. Позже, 16 марта 2022 года, состоялась экстренная синхронизация энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

16 марта Украина вступила в энергетический Евросоюз: присоединилась к энергосистеме ENTSO-E.

25 марта ГарПок возобновил продажу зеленой электроэнергии на аукционах, чтобы поддержать отрасль.

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