Очередь из фур на польско-белорусской границе растянулась на 37 километров 4 28.03.2022, 19:21

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иллюстрационное фото

Водителям приходится ждать по 78 часов на границе.

По данным польских пограничников на 28 марта, водителям приходится ждать по 78 часов на границе, чтобы оформить въезд в Беларусь. Уже около двух недель каждая смена в Бобровниках оформляет меньше фур, чем обычно, и это дополнительно сказывается на длине очереди, пишет radio.bialystok.pl.

За последнюю двенадцатичасовую смену пограничники растаможили в этом погранпереходе 141 грузовой автомобиль. Стандарт же для этого перехода составляет от 250 до 300 грузовиков в смену.

Польские службы поясняют, что такое количество грузовиков, подлежащих проверке, связано с тем, что проверки занимают больше времени из-за экономических санкций ЕС и запретом на ввоз некоторых товаров в Россию после начала агрессии страны против Украины.

Польские таможенные службы не только проверяют документы, но и физически досматривают грузовики, следующие на восток, чтобы убедиться, что товары, заявленные в документах, действительно находятся там. Для этого также используются рентгеновские сканеры.

28 марта на другом польском погранпереходе, в Кукурыках, время ожидания въезда для грузового транспорта составляет 40 часов. Еще недавно там проходили акции протеста.

Напомним, длинные очереди из грузовиков в Бобровниках стали образовываться с 9 ноября 2021 года, когда на неопределенный срок было приостановлено движение на соседнем пункте пропуска в Кузнице. Причиной закрытия перехода в Кузнице стала ситуация на границе, связанная с мигрантами.

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