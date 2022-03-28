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Очередь из фур на польско-белорусской границе растянулась на 37 километров

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  • 28.03.2022, 19:21
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Очередь из фур на польско-белорусской границе растянулась на 37 километров
иллюстрационное фото

Водителям приходится ждать по 78 часов на границе.

По данным польских пограничников на 28 марта, водителям приходится ждать по 78 часов на границе, чтобы оформить въезд в Беларусь. Уже около двух недель каждая смена в Бобровниках оформляет меньше фур, чем обычно, и это дополнительно сказывается на длине очереди, пишет radio.bialystok.pl.

За последнюю двенадцатичасовую смену пограничники растаможили в этом погранпереходе 141 грузовой автомобиль. Стандарт же для этого перехода составляет от 250 до 300 грузовиков в смену.

Польские службы поясняют, что такое количество грузовиков, подлежащих проверке, связано с тем, что проверки занимают больше времени из-за экономических санкций ЕС и запретом на ввоз некоторых товаров в Россию после начала агрессии страны против Украины.

Польские таможенные службы не только проверяют документы, но и физически досматривают грузовики, следующие на восток, чтобы убедиться, что товары, заявленные в документах, действительно находятся там. Для этого также используются рентгеновские сканеры.

28 марта на другом польском погранпереходе, в Кукурыках, время ожидания въезда для грузового транспорта составляет 40 часов. Еще недавно там проходили акции протеста.

Напомним, длинные очереди из грузовиков в Бобровниках стали образовываться с 9 ноября 2021 года, когда на неопределенный срок было приостановлено движение на соседнем пункте пропуска в Кузнице. Причиной закрытия перехода в Кузнице стала ситуация на границе, связанная с мигрантами.

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