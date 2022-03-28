Украинские силы отвоевали часть территории вокруг Бровар к востоку от Киева 3 28.03.2022, 19:31

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Сегодня также был освобожден Ирпень.

Украинские силы отвоевали часть территории вокруг Бровар к востоку от Киева.

Об этом сообщает ВВС.

Между тем ситуация в Чернигове на севере страны остается тяжелой, по словам мэра города, он находится в кольце российских войск.

Сама тяжелая обстановка сохраняется в осажденном Мариуполе, где под постоянными обстрелами все еще находятся десятки тысяч мирных жителей. Ситуация там описывается как гуманитарная катастрофа.

Напомним, ранее сообщалось об освобождении Ирпеня.

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