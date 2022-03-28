Замечательный пример засады: кадры успешного уничтожения оккупантов РФ

Замечательный пример засады: кадры успешного уничтожения оккупантов РФ3
- 28.03.2022, 19:43
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Украинцы уничтожили российскую колонну посредством минирования.
Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео уничтожения российской колонны посредством минирования.
Видео опубликовано в официальном фейсбуке ССО.
"Великолепный пример засады в выполнении подразделения Сил специальных операций ВС Украины!: дистанционный управляемый подрыв колонны, минимальный риск из-за отсутствия прямого огневого контакта; значительные потери у противника", - подчеркивается в сообщении.