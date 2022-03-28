Сикорский: Путин войдет в историю как человек, сделавший Россию вассалом Китая 10 28.03.2022, 19:55

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РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ

ФОТО: AP

Путин проиграет.

Большинство европейцев предполагало, что Украина проиграет вторжение и выиграет партизанскую войну, отметил в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону экс-глава польского Сейма, депутат Европарламента Радослав Сикорский.

"Я не думаю, что он [Путин] преуспеет. В первую очередь потому, что вы защищаетесь так храбро и так эффективно. Вот что так удивило людей. Не только ваша храбрость. Все знают, что украинцы храбрые. Но то, что вы действительно остановили его наступление. Большинство предполагало, что вы проиграете вторжение и выиграете партизанскую войну. Но Путин не выигрывает вторжение. И я думаю, что его армия будет в деградации. Ему понадобится десятилетие, чтобы восстановиться, даже если бы его экономика была в порядке. Но его экономика будет разрушена. Я думаю, что он войдет в историю как человек, начавший жестокую и необоснованную войну и сделавший Россию вассалом Китая", – сказал Сикорский.

Он считает, что Путин должен понести наказание за развязывание агрессивной войны.

"США его объявили военным преступником. Я тоже написал письмо главе Европарламента, которое подписали десятки людей, с требованием также объявить его военным преступником. Гааге нужно будет решение Совета Безопасности, поэтому я поддерживаю отстранение России от Совбеза. Потому что Совет Безопасности не должен быть механизмом иммунитета для военных преступников. Возможно, нам придется создать специальный трибунал. То, что он делает в Украине, не должно остаться безнаказанным. Он и все, кто вовлечен в военные преступления: люди, командующие осадой Мариуполя и других украинских городов, люди, спланировавшие это, люди, сделавшие возможным это преступление против человечности", – подчеркнул Сикорский.

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