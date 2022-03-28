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Белинвестбанк заморозил снятие валюты с корпоративных карт

  • 28.03.2022, 20:02
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Белинвестбанк заморозил снятие валюты с корпоративных карт

Также нельзя сделать валютный или рублевый перевод на корпоративные карты этого банка.

На территории Беларуси пока нельзя снять валюту с корпоративных карточек Белинвестбанка. Более того, банк приостановил выдачу корпкарт Visa Business, Visa Platinum Business и Masterсard Business как в рублях, так и валюте, передает «Беларусь за МКАДом».

Также нельзя сделать валютный или рублевый перевод на корпоративные карты этого банка. Если компании нужна наличная валюта для командировок сотрудников, то деньги выдадут в кассе Белинвестбанка.

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