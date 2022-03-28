Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своего офиса в Минске 3 28.03.2022, 20:19

5,284

ЕБРР решительно осудил войну с Украиной.

Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Минске и Москве.

«Мы решительно осудили войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси», — говорится в заявлении банка.

Ранее по этой же причине Совет директоров банка проголосовал за приостановление доступа Беларуси и России к финансам организации.

Напомним, после президентских выборов в августе 2020 года ЕБРР объявил, что с сентября прекращает «рассмотрение новых проектов в государственном секторе в Беларуси». Банк дал тогда понять, что принятое решение связано с внутриполитическими событиями в стране, которые вызвали критику в ЕС.

Спустя год ЕБРР решил прекратить финансирование проектов и в частном секторе Беларуси. «В ноябре 2021 года руководство ЕБРР предложило пока не рассматривать новые инвестиционные проекты, в том числе в частном секторе Беларуси. ЕБРР сохранит свое присутствие в стране через свой офис в Минске», — было сказано в официальном сообщении банка.

В конце 2021 года Европейский банк реконструкции и развития принял решение приостановить финансирование новых проектов в Беларуси.

За 30 лет банк профинансировал 142 проекта в Беларуси на общую сумму свыше 3 млрд евро, из которых почти 60% было направлено в частный сектор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».