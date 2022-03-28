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Минобороны США: Российские оккупанты не продвинулись ни на одном из направлений

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  • 28.03.2022, 20:30
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Минобороны США: Российские оккупанты не продвинулись ни на одном из направлений

Оккупанты не смогли взять Мариуполь.

Войска РФ не продвинулись ни на одном из направлений, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает СNN.

По словам чиновника, ситуация в Мариуполе, Чернигове, Николаеве и Харькове не изменилась.

«Они не продвинулись в направлении Киева, они не продвинулись в других местах на севере в Чернигове или Харькове», — сказал он о российских силах.

Чиновник добавил, что оккупанты «не смогли взять Мариуполь», а изменений в воздушном и морском пространстве не произошло.

Он подчеркнул, что войска РФ также «не продвинулись к Николаеву в течение выходных и они находятся за пределами города».

По его данным, с начала вторжения российские войска произвели более 1370 ракетных пусков по территории Украины.

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