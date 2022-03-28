Суверенный фонд ОАЭ прекращает инвестиции в Россию 1 28.03.2022, 20:43

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Об этом сообщил генеральный директор фонда.

Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala решил приостановить инвестиции в РФ. Об этом сообщил генеральный директор фонда Халдун аль-Мубарак, передает Reuters.

“Происходящее между Россией и Украиной, имеет катастрофические последствия и с точки зрения человеческих жизней, и с точки зрения влияния, которое оказывает на экономику во всем мире”, — сказал аль-Мубарак.

Он добавил, что в таких условиях Mubadala приняла решение “поставить на паузу” инвестиции в российский рынок.

Суммарный объем активов под управлением Mubadala оценивается в 243 млрд долл. По словам аль-Мубарака, инвестиции в РФ занимают около 1% в портфеле фонда.

Отмечается, что у Mubadala тесные связи с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

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