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Корреспондент издания «Униан» попал в плен

  • 28.03.2022, 20:46
  • 4,006
Корреспондент издания «Униан» попал в плен
Дмитрий Хилюк

Дмитрия Хилюка захватили еще в начале марта.

Корреспондент украинского издания «Униан» Дмитрий Хилюк попал в плен.

Об этом рассказал его коллега, журналистка Наталья Богута.

По информации коллег Дмитрия, его захватили еще в начале марта, и сейчас удерживают вместе с другими пленными в городе Димер Киевской области. Наталья Богута уточнила, что все уполномоченные структуры, в том числе СБУ и Генеральная прокуратура, проинформированы о захвате журналиста.

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