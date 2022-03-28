Российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию в Южной Осетии

Российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию в Южной Осетии3
- 28.03.2022, 21:14
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Около 150 бойцов из Южной Осетии переброшены в оккупированный Крым.
Российские захватчики перекинули около 150 бойцов из Южной Осетии на территорию временно оккупированного Крыма. В самопровозглашенном государстве, Россия проводит скрытую мобилизацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Как сообщается: "Произошло перекидывание около 150 человек из Южной Осетии на временно оккупированную территорию АР Крым для последующих действий в соседних областях Украины. Также зафиксировано проведение мер по скрытой мобилизации населения так называемой Южной Осетии с целью дальнейшего его привлечения к войне с Украиной".