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Российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию в Южной Осетии

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  • 28.03.2022, 21:14
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Российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию в Южной Осетии

Около 150 бойцов из Южной Осетии переброшены в оккупированный Крым.

Российские захватчики перекинули около 150 бойцов из Южной Осетии на территорию временно оккупированного Крыма. В самопровозглашенном государстве, Россия проводит скрытую мобилизацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Как сообщается: "Произошло перекидывание около 150 человек из Южной Осетии на временно оккупированную территорию АР Крым для последующих действий в соседних областях Украины. Также зафиксировано проведение мер по скрытой мобилизации населения так называемой Южной Осетии с целью дальнейшего его привлечения к войне с Украиной".

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