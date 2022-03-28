В Барановичах проведут «полдня трезвости» 3 28.03.2022, 21:16

Запрет на продажу алкоголя будет действовать 7 апреля с 00.00 до 14.00.

«Полдня трезвости» решили провести городские власти в Барановичах. В среду, 7 апреля, с 00:00 до 14:00 там не будут продавать алкоголь, пишет intex-press.by.

Этот запрет районные власти объясняют проведением мероприятий, направленных на пропаганду правильного образа жизни, а также на профилактику пьянства и алкоголизма, и приуроченных ко Дню здоровья.

Похоже, что все мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, должны закончиться к обеду.

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