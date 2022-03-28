The Times: Абрамович передал Путину записку от Зеленского, но тот пришел в ярость 9 28.03.2022, 21:22

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Роман Абрамович

Фото: PAP/EPA/Andy Rain

Путину вручили рукописную записку от украинского президента с условиями мира.

Российский миллиардер Роман Абрамович передал диктатору Владимиру Путину рукописную записку от президента Украины Владимира Зеленского с условиями мира, сообщает The Times, ссылаясь на свои источники.

По информации собеседников издания, когда Путину вручили рукописную записку от украинского президента с условиями мира, тот пришел в ярость.

«Передайте ему, что я их уничтожу», — ответил российский диктатор.

Издание также уточняет, что Путин не идет на мирное урегулирование ситуации, так как его сдерживает ярость от неудач на войне в Украине и ненависть к Зеленскому.

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