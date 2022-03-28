Российские оккупанты снова обстреляли нефтебазу в Ровенской области

Российские оккупанты снова обстреляли нефтебазу в Ровенской области3
- 28.03.2022, 21:43
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В области объявлена воздушная тревога.
Начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что противник снова нанес удар по одной из нефтебаз в Ровенской области.
В своем Facebook Коваль рассказал, что на место выехали сотрудники ГСЧС и химическая лаборатория. По состоянию на 21:20 в области объявлена воздушная тревога, жителей просят перейти в безопасное место и ждать официальных данных.