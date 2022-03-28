В Украину вернулись 460 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения России 2 28.03.2022, 21:49

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Украинские мужчины возвращаются защищать родину.

С начала войны в Украину вернулись 460 тысяч человек, сообщает пресс-служба украинского МВД.

«В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 460 тысяч наших сограждан», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что за последние сутки в Украину прибыли 22 тысяч человек. Более 19 тысяч из них — украинцы, подавляющее большинство из которых — мужчины, говорится в сообщении.

Также говорится, что сегодня, 28 марта, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 63 тысяч человек и более 12 тысяч транспортных средств в направлении Запада.

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