Польша отменила ограничения на въезд, введенные из-за COVID-19 1 28.03.2022, 22:03

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Карантин отменен.

Польша с 28 марта полностью сняла ограничения на въезд, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила в соцсетях польская пограничная служба.

Теперь при пересечении границы с Польшей не требуют показывать свидетельства о прививках, сдавать анализы на ковид и проходить въездной карантин.

Тем временем в Беларуси не снимают коронавирусные ограничения на выезд для своих граждан.

Od dziś tj.28.03 zostały zniesione ograniczenia pandemiczne w podróżowaniu do Polski🇵🇱.

Podczas przekraczania granicy nie ma już obowiązku legitymowania się certyfikatami szczepienia, wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 oraz odbywania tzw.kwarantanny przyjazdowej.#zgranicy pic.twitter.com/g1x1smb22L — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 28, 2022

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