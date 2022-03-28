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Польша отменила ограничения на въезд, введенные из-за COVID-19

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  • 28.03.2022, 22:03
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Польша отменила ограничения на въезд, введенные из-за COVID-19

Карантин отменен.

Польша с 28 марта полностью сняла ограничения на въезд, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила в соцсетях польская пограничная служба.

Теперь при пересечении границы с Польшей не требуют показывать свидетельства о прививках, сдавать анализы на ковид и проходить въездной карантин.

Тем временем в Беларуси не снимают коронавирусные ограничения на выезд для своих граждан.

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