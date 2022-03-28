ВСУ отбили три атаки врага 28.03.2022, 22:06

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Уничтожены 70 оккупантов.

На Востоке российские войска три раза атаковали украинские позиции. В результате оккупанты понесли серьезные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

Сообщается, что сегодня, 28 марта, на Востоке российские войска 3 раза атаковали позиции украинских защитников.

Вооруженные силы Украины отбили атаки, а оккупанты понесли потери в живой силе и технике, а именно:

личного состава - до 70;

танков - 7;

БМП - 4;

БПЛА - 2.

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