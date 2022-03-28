«У нас очень много 200-х и 300-х. Мне чудом удалось выжить»7
- 28.03.2022, 22:22
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Российский оккупант зафиксировал фрагменты своей службы.
В сети опубликовано видео, на котором один из российских оккупантов фиксирует фрагменты своей службы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала на записи видно движение колонны захватчиков. Вероятнее всего, события происходят возле Попасной. Затем оккупант рассказывает о бое и огромных потерях.
"Надеюсь, что это не последнее видео", – говорит он в конце записи.