Украинцы ликвидировали командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 58-й армии оккупантов 6 28.03.2022, 22:48

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Фотофакт.

Сегодня, 28 марта, украинские воины ликвидировали командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке ОТГ "Восток".

В сообщении отмечается: "Сегодня в ходе боев украинские воины организовали встречу с дьяволом очередной партии российских военных преступников. По предварительной информации, среди "утилизированных" - командир и начальник штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии".

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