Россияне разрушили почти 1200 харьковских многоэтажек 1 28.03.2022, 23:11

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Разрушены также 69 школ, 53 детских сада и 15 больниц.

Российские военные ракетно-бомбовыми и артиллерийскими ударами разрушили 1410 объектов инфраструктуры в Харькове. Абсолютное большинство из них — многоквартирные дома.

Такую информацию озвучил мэр Харькова Игорь Терехов в понедельник, 28 марта, сообщили в городском совете.

Терехов констатировал, что россияне целенаправленно бьют по жилым кварталам и уже разрушили:

1177 многоэтажных жилых домов;

69 школ;

53 детских сада;

15 больниц.

«Это результат агрессии Российской Федерации. Мы вынуждены переселять людей в школы, детские сады, бомбоубежища, подвальные помещения, на станции метро», — рассказал городской голова.

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