Россияне разрушили почти 1200 харьковских многоэтажек

Россияне разрушили почти 1200 харьковских многоэтажек1
- 28.03.2022, 23:11
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Разрушены также 69 школ, 53 детских сада и 15 больниц.
Российские военные ракетно-бомбовыми и артиллерийскими ударами разрушили 1410 объектов инфраструктуры в Харькове. Абсолютное большинство из них — многоквартирные дома.
Такую информацию озвучил мэр Харькова Игорь Терехов в понедельник, 28 марта, сообщили в городском совете.
Терехов констатировал, что россияне целенаправленно бьют по жилым кварталам и уже разрушили:
1177 многоэтажных жилых домов;
69 школ;
53 детских сада;
15 больниц.
«Это результат агрессии Российской Федерации. Мы вынуждены переселять людей в школы, детские сады, бомбоубежища, подвальные помещения, на станции метро», — рассказал городской голова.